Bahia goleia o ASA por 5 a 1 e festeja de olho no acesso Em um clima de festa e de confiança, o Bahia goleou o ASA por 5 a 1, neste sábado, no estádio de Pituaçu, em Salvador, dando mais um passo importante rumo à elite do futebol brasileiro em 2011. A vitória deixou o time tricolor baiano com 55 pontos, em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro da Série B, perdendo a vice-liderança para o Figueirense apenas pelo saldo de gols: 24 a 17. O ASA, que vinha de cinco vitórias consecutivas, continua com 44 pontos, na nona colocação.