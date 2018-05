Bahia goleia o Blooming em Salvador e avança na Copa Sul-Americana

O Bahia é mais um time brasileiro garantido na segunda fase da Copa Sul-Americana. Nessa quarta-feira, a equipe baiana recebeu o Blooming, da Bolívia, e venceu por 4 a 0 na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Os bolivianos venceram o jogo de ida por 1 a 0 e, por isso, poderiam se classificar até com um empate. Mas o Bahia foi bem superior durante toda a partida e garantiu a classificação sem grandes sustos.

O adversário na próxima fase será definido em sorteio no dia 4 de junho. Além do Bahia, Atlético-PR, São Paulo, Botafogo e Fluminense são os outros brasileiros que se classificaram na primeira fase. Apenas o Atlético-MG, que enfrentou o San Lorenzo, da Argentina, foi eliminado. E o Vasco entra no torneio após ser eliminado da Libertadores.

Precisando da vitória, o Bahia partiu para o ataque e pressionou no início do jogo, até que Zé Rafael abriu o placar, aos 25 minutos. Vinícius cobrou escanteio, o zagueiro Lucas Fonseca tentou completar de bicicleta, mas não conseguiu acertar a bola. O meia, então, deu um toquinho de bico para o fundo do gol.

O time da casa seguiu mais presente no campo de ataque e teve algumas oportunidades de ampliar a vantagem ainda na primeira etapa, principalmente em cobrança de falta de Vinícius, que explodiu no travessão. Os visitantes buscavam o contra-ataque, mas não conseguiam levar perigo na primeira etapa.

Logo no início do segundo tempo, o Bahia ampliou a vantagem em mais um lance de bola parada cobrado por Vinícius. Elton aproveitou a falta levantada para a área e completou de cabeça para balançar as redes.

Para garantir a classificação, Zé Rafael marcou mais um aos 32 minutos. Em rápido contragolpe, o meia recebeu de Júnior Brumado e bateu cruzado para superar o goleiro Vaca novamente.

No último minuto, Júnior Brumado também deixou o seu e fechou a goleada. O centroavante, que substituiu Edigar Junio, recebeu cruzamento de Mena e só completou para o fundo do gol.