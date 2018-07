Bahia goleia o 'freguês' Vitória e deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão

A freguesia rubro-negra continua. Na tarde deste domingo, o Bahia fez a festa dos quase 25 mil torcedores que compareceram à Arena Fonte Nova ao golear o rival Vitória por 4 a 1 em clássico válido pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse foi o quarto Ba-Vi de 2018 e a quarta vitória tricolor.

Invicto há quatro jogos, o Bahia deixou a zona de rebaixamento, saltando para o 13.º lugar, com 16 pontos. Enquanto isso, o Vitória estacionou nos 15 e caiu para o 14.º. Os dois times, porém, correm o risco de serem ultrapassados por Santos ou Chapecoense, que se enfrentam ainda neste domingo, em Chapecó. O resultado também deixa o técnico Vagner Mancini balançando no seu cargo.

Por determinação do Ministério Público (MP), o clássico foi realizado com torcida única. Como o Bahia era o mandante, apenas tricolores compareceram à Fonte Nova. Na sexta-feira um grupo de torcedores entrou em conflito com a delegação que voltava de Santa Catarina, onde tinha empatado com a Chapecoense por 1 a 1.

No confronto deste domingo, logo aos 20 segundos Tiago vacilou e foi desarmado por Neilton. A bola sobrou para Walter Bou chutar em cima de Anderson. A resposta do Bahia veio em falta cobrada por Zé Rafael. Elias quase se atrapalhou, mas conseguiu fazer a defesa. O time baiano passou a dominar a partida e não demorou para abrir o placar.

Aos 15 minutos, Zé Rafael recebeu de Léo e bateu para encobrir o goleiro Elias. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar. Depois, aos 11, Zé Rafael foi derrubado por Fillipe Soutto dentro da área. Elias defendeu parcialmente o pênalti cobrado por Vinícius, que aproveitou o rebote e ampliou. O Vitória quase diminuiu nos acréscimos da etapa inicial com Kanu, mas o placar seguiu 2 a 0.

O Vitória voltou melhor do intervalo e esboçou uma pressão com chutes de Fillipe Soutto e Neilton, mas teve um "apagão" e sofreu dois gols em um minuto. Aos 20, Tiago aproveitou sobra dentro da área, dominou e bateu no canto de Elias. Logo depois, Zé Rafael recebeu lançamento de Vinícius e cruzou rasteiro para Gilberto completar de primeira.

Preocupado em não sofrer uma goleada ainda maior, Vagner Mancini recuou o time e viu o Vitória diminuir com Lucas, de cabeça. No entanto, aos 29, Bryan recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o rubro-negro baiano com um homem a menos. Já o Bahia tirou o pé do acelerador e ficou tocando a bola esperando o apito final do árbitro.

O Bahia volta a campo só no dia 30 (segunda-feira), contra o Atlético-MG, às 20 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 16ª rodada, pois o confronto contra o Ceará, pela 15ª rodada, foi adiado para o dia 29 de agosto. Já o Vitória recebe o Sport na quinta-feira, às 19h30, no Barradão, em Salvador, pela 15ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

BAHIA 4 X 1 VITÓRIA

BAHIA - Anderson; Bruno, Tiago, Lucas Fonseca e Léo; Gregore (Edson), Elton, Zé Rafael e Vinícius (Régis); Edigar Junio (Marco Antônio) e Gilberto. Técnico: Enderson Moreira.

VITÓRIA - Elias; Jeferson (Lucas), Kanu, Aderllan e Bryan; Arouca, Fillipe Soutto, Luan e Erick; Neilton (Willian Farias) e Walter Bou (Yago). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Zé Rafael, aos 15, e Vinícius, aos 26 minutos do primeiro tempo; Tiago, aos 20, Gilberto, aos 21, e Lucas aos 27 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Zé Rafael, Tiago e Lucas Fonseca (Bahia); Jeferson, Arouca e Walter Bou (Vitória).

CARTÃO VERMELHO - Bryan (Vitória).

RENDA - R$ 453.426,00.

PÚBLICO - 24.588 pagantes.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).