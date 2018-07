Bahia goleia o Tupi em casa e fica perto do G-4 da Série B

Avassalador, o Bahia voltou a se aproximar da zona de acesso à elite do Campeonato Brasileiro. Com um primeiro tempo bastante consistente, o time baiano marcou três gols em apenas 18 minutos e derrotou o Tupi por 4 a 0, na noite deste domingo, na Fonte Nova, em Salvador, no jogo que encerrou a 30.ª rodada da Série B.

Os baianos se recuperaram da derrota para o Londrina, por 1 a 0, no compromisso anterior, e assumiram o sexto lugar, com 46 pontos, apenas dois atrás do Avaí, que fecha o G4 - o grupo do acesso. O Tupi, por sua vez, segue na zona de rebaixamento em antepenúltimo lugar, com 26 pontos, seis atrás do Oeste, primeiro fora do grupo da degola.

O Bahia começou bastante ofensivo e antes dos primeiros dez minutos criou boas oportunidades para marcar. O gol que abriu o placar saiu da perna direita de Renato Cajá, justamente a que não é a sua melhor. O meia dominou na intermediária, ajeitou o corpo e finalizou de fora da área, sem chances de defesa para Rafael Santos, aos 11 minutos.

O time visitante sentiu bastante o gol e seguiu dando espaços para o adversário atacar. Hernane, dentro da área, não aproveitou passe de Cajá e mandou para fora. Aos 17 minutos, o jovem Wesley Natã marcou o segundo ao antecipar a marcação, depois de cruzamento de Edigar Junio, e testar para o fundo das redes.

Logo em seguida, aos 18, Juninho cobrou falta de longe, a bola desviou no meio do caminho e encobriu Rafael Santos. O tempo foi passando, o Bahia tirou o pé do acelerador e a partida esfriou, caminhando para o intervalo sem emoções.

A qualidade técnica do Bahia voltou fazer diferença na segunda etapa e os donos da casa seguiram melhores, controlando a partida. As principais chances de gol, no entanto, foram do Tupi. Giancarlo, que saiu do banco no intervalo, ficou cara a cara com Muriel, mas o goleiro baiano levou a melhor e conseguiu mandar para escanteio.

Aos 24 minutos, o time da casa voltou a marcar. Tinga foi até a linha de fundo e cruzou para trás. Hernane fez o corta-luz e a bola sobrou limpa para Régis, que teve tranquilidade para limpar a marcação e finalizar colocado. Ricardinho ainda tentou mexer no Tupi para tentar uma reação, mas o time mineiro não teve forças e acabou goleado.

O Bahia volta a campo na próxima sexta-feira contra o Brasil de Pelotas, às 21h30, novamente na Fonte Nova. No sábado, às 21 horas, o Tupi encara o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 4 X 0 TUPI

BAHIA - Muriel; Eduardo, Tiago, Jackson e Tinga; Juninho (Feijão), Luiz Antônio e Renato Cajá (Régis); Wesley Natã (Victor Rangel), Edigar Junio e Hernane. Técnico: Guto Ferreira.

TUPI - Rafael Santos; Henrique, Gabriel Santos, Thiago Sales e Bruno Costa; Renan Teixeira, Pedrinho (Marcos Serrato), Hiroshi (Giancarlo) e Marcel; Ygor e Jonathan (Thiago Espíndula). Técnico: Ricardinho.

GOLS - Renato Cajá aos 11, Wesley Natã aos 17 e Juninho aos 18 minutos do primeiro tempo. Régis aos 24 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz César de Oliveira Magalhães (CE).

CARTÃO AMARELO - Marcel (Tupi).

RENDA - R$ 271.450,50.

PÚBLICO - 17.075 pagantes.

LOCAL - Fonte Nova, em Salvador (BA).