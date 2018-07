Bahia goleia time paraense e é mais um classificado na Copa São Paulo A segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior teve andamento na manhã deste domingo, com mais seis times garantindo a classificação. O último a conquistar a vaga foi o Bahia, que, no fechamento da rodada matinal, bateu o Desportiva Paraense por 4 a 1, em Bragança Paulista, no Estádio Nabi Abi Chedid.