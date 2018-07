Bahia goleia Vila Nova e assume a liderança da Série B O Bahia assumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro ao golear o Vila Nova por 4 a 0, nesta terça-feira à noite, no Estádio Serra Dourada, pela quarta rodada. Com dez pontos, o time baiano tem a mesma pontuação do Náutico, mas leva vantagem no saldo de gols: 6 a 4. O Vila Nova permanece com apenas três pontos, ocupando agora a 16.ª posição.