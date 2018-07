Bahia lança terceiro uniforme e pode estrear no jogo contra o Náutico

SÃO PAULO - A terceira camisa do Bahia foi revelada nesta segunda-feira e já pode ser adquirida em pré-venda pela internet. Produzido pela Nike, o uniforme foge um pouco das cores tradicionais do clube e inova na disposição delas.

O azul escuro e o rosa estão dispostos em degradê na parte da frente da camisa - a parte posterior é toda em azul. Ela possui gola "careca" e o símbolo do clube, no lado esquerdo, é bordado. A camisa vem sem numeração, mas conta com os patrocínios nas mangas, peito e parte de cima das costas. Shorts e meias são azuis, com detalhes em branco. A inscrição "Esquadrão de Aço", como o time é conhecido pela torcida, foi colocada na cor prata na altura da nuca.

O novo uniforme deverá ser utilizado pela primeira vez no próximo domingo, quando o Bahia recebe o Náutico na Fonte Nova, em jogo válido pelo Brasileirão. A camisa já pode ser adquirida via internet através de http://www.loja88.com.br. A entrega, em todo o Brasil, deve começar a ser feita a partir de sexta-feira.