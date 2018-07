Bahia leva virada e vê Santa Cruz voltar a brigar pelo acesso na Série B

Com o resultado, o Bahia despencou na tabela de classificação. O time segue com 54 pontos, mas caiu para o sétimo lugar e ainda pode ser ultrapassado pelo Sampaio Corrêa na sequência da 34ª rodada. Já o Santa Cruz chegou aos 55 pontos e ocupa a quarta posição, ainda que pode ser ultrapassado ainda neste sábado pelo time do Maranhão.

O primeiro tempo foi equilibrado. Liderado por Grafite, o clube pernambucano começou um pouco melhor e viu o atacante perder um gol feito ao cabecear em cima da defesa adversária. A resposta da equipe baiana saiu dos pés de Kieza. O artilheiro chegou a balançar as redes, porém, o lance foi anulado pela arbitragem, que apontou impedimento.

No segundo tempo, a partida ganhou em emoção. O Bahia começou pressionando e logo aos seis minutos teve uma penalidade a seu favor, pois Vítor colocou a mão na bola. Na cobrança, Souza deslocou o goleiro, mas mandou na trave, desperdiçando seu primeiro pênalti na carreira.

A sorte, porém, estava ao lado do Bahia. Segundos depois do erro de Souza, Kieza abriu o marcador. O atacante aproveitou o rebote do goleiro Tiago Cardoso, após cobrança de escanteio, para marcar. Só que a vantagem não durou muito. Aos 20 minutos, João Paulo colocou a bola na cabeça de Danny Morais, que só desviou para deixar tudo igual.

O gol animou os comandados de Marcelo Martelotte, que foram para o tudo ou nada. De tanto insistir, o Santa Cruz conseguiu a virada aos 37 minutos. Após confusão na área baiana, Bruno Moraes apareceu de surpresa, pegou em cheio e fez o gol da vitória do clube pernambucano.

Na próxima rodada, o Bahia enfrenta o ABC na terça-feira, às 21h30, na Fonte Nova. No mesmo dia e horário, o Santa Cruz recebe o Oeste, no Estádio do Arruda, no Recife.

FICHA TÉCNICA:

BAHIA 1 X 2 SANTA CRUZ

BAHIA - Douglas Pires; Cicinho, Gabriel Valongo, Gustavo e Juninho (Tchô); Paulinho Dias, Souza (Gustavo Blanco), Eduardo e Rômulo; Maxi Biancucchi (Zé Roberto) e Kieza. Técnico: Charles Fabian

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Vítor (Neris), Alemão, Danny Morais e Allan Vieira; Wellington, Bileu, João Paulo, Lelê (Raniel) e Luisinho; Grafite (Bruno Moaes). Técnico: Marcelo Martelotte.

ÁRBITRO - Andre Luiz de Freitas Castro (GO).

GOLS - Kieza, aos seis, Danny Morais, aos 20 e Bruno Moraes, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Juninho e Rômulo (Bahia); Vitor, Bileu, João Paulo e Lelê (Santa Cruz).

RENDA - R$ 913.825.00.00.

PÚBLICO - 29.965 pagantes.

LOCAL - Fonte Nova, em Salvador (BA).