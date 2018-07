Bahia marca no fim e ganha do Sport em Salvador Com um gol já aos 40 minutos do segundo tempo, o Bahia derrotou o Sport por 2 a 1, neste domingo, no Estádio Pituaçu, em Salvador, pela quinta rodada do Brasileirão. Ao conseguir a primeira vitória no campeonato, o time baiano conseguiu deixar a zona de rebaixamento, ficando com os mesmos cinco pontos do adversário pernambucano.