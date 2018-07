Bahia mira reação imediata contra o Cruzeiro para se afastar do rebaixamento

Preocupado com a proximidade da zona de rebaixamento, o Bahia mira uma reação imediata neste domingo contra o Cruzeiro mesmo jogando no Mineirão, em Belo Horizonte, às 19 horas, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe vem de uma derrota para o Botafogo, em casa, e um empate com o lanterna Atlético Goianiense, fora, resultados que a deixaram com 27 pontos, apenas um na frente da zona de rebaixamento. Assim, o foco é vencer o Cruzeiro para subir na tabela e diminuir a pressão nas próximas rodadas.

"Temos uma responsabilidade muito grande. A gente não fez por merecer para estar na condição que está. A gente teve oportunidade de estar melhor colocado. Agora temos que sair dessa situação", alerta o zagueiro Tiago. "Estamos a um ponto dessa zona perigosa, e vamos fazer de tudo para não entrar nela, porque depois que entra, tem que correr dobrado. Então, vamos fazer de tudo para subir nessa tabela."

Recuperado de um problema no pé, aliás, Tiago deve ser uma das novidades no time titular. Vinícius também pode ficar com o posto de Régis na armação, enquanto o volante Renê Júnior sentiu dores no joelho e pode ser substituído por Juninho.