Bahia monta esquema ofensivo para receber Inter na Fonte Nova

Sob pressão por causa dos recentes maus resultados, tanto no Campeonato Brasileiro, no qual não vence há oito rodadas, quanto na Copa do Brasil - foi derrotado por 3 a 0 pelo Corinthians, na partida de ida da terceira fase, última na quarta-feira -, o técnico Marquinhos Santos resolveu colocar o Bahia no ataque. Assim, o time baiano terá uma postura mais ofensiva para enfrentar o Inter neste sábado, a partir das 21 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Sem poder contar com três de seus titulares, o atacante Maxi Biancucchi, que está com amidalite, o zagueiro Demerson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o meia-atacante Marcos Aurélio, que tem restrição contratual por estar emprestado pelo Inter, Marquinhos Santos preferiu fechar o treino desta sexta-feira, no qual definiu a equipe que vai a campo.

Apesar do mistério, é provável que o time titular tenha três atacantes, com o retorno de Rhayner, recuperado de uma lesão, e a estreia de Kieza, que teve a contratação regularizada e treinou no time principal, jogando ao lado de Henrique na linha de frente.

Mas Marquinhos Santos deixou algumas dúvidas. Na lateral esquerda, Guilherme Santos, titular nas últimas partidas, tem a vaga ameaçada por Pará. E no meio, o técnico não deu pistas se pretende escalar três volantes, compondo o setor com Uelliton, Fahel e Léo Gago, ou se escala um meia para abastecer os atacantes - no segundo caso, o mais cotado é Branquinho.