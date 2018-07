Bahia obtém liminar e jogo de sábado terá torcida contra o Inter

O jogo entre Bahia e Internacional, sábado à noite, na Arena Fonte Nova, vai contar com torcedores nas arquibancadas. O clube baiano havia sido punido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e condenado a jogar com portões fechados em duas rodadas do Brasileirão, mas conseguiu um efeito suspensivo da punição.

O clube tricolor fora punido com a realização de dois jogos com portões fechados no Brasileirão por conta da superlotação na partida contra o Santos, realizada em Feira de Santana, pela oitava rodada, quando a Fonte Nova estava indisponível, emprestada à Fifa por conta da Copa do Mundo.

O departamento jurídico do clube, porém, conseguiu um efeito suspensivo que permite ao Bahia vender ingressos para seus jogos em casa até que o recurso seja julgado pelo Pleno do STJD, o que ainda não tem data marcada para acontecer.

Assim, até segunda ordem, o Bahia também pode abrigar sua torcida na partida da 14.ª rodada do Brasileirão, diante do Goiás, em 9 de agosto. O time baiano ocupa a 16.ª colocação, com nove pontos, um a mais que o arquirrival Vitória, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.