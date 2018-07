Bahia oficializa contratação de Mancini, ex-Atlético-MG O Bahia confirmou nesta quinta-feira a contratação do meia Mancini, que estava no Atlético-MG e assinou contrato até o final do ano. O jogador já participou de dois treinamentos com os novos companheiros, mas ainda não havia sido oficializado como reforço porque dependia de um documento liberatório do clube mineiro.