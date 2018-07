Bahia passa pelo Internacional fora pela Sul-Americana

O Internacional levou a campo uma equipe mista, mas ainda assim a torcida gaúcha não poderia esperar o que presenciou nesta quarta-feira à noite. Mesmo atuando no Beira-Rio, a equipe foi derrotada pelo Bahia por 2 a 0 e terá que suar muito para reverter essa situação na partida de volta, quinta-feira da semana que vem, e avançar às oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Foi mais uma decepção em casa para o torcedor do Inter, após a derrota para o Ceará na Copa do Brasil em pleno Beira-Rio. No sábado, a equipe tentará a recuperação diante do Palmeiras, no Pacaembu, pela 18.ª rodada do Brasileirão. Já o Bahia teve um alento em meio à péssima campanha no campeonato nacional, pelo qual duelará com o Grêmio no sábado, em Porto Alegre.

O Inter até começou melhor nesta quarta e acertou duas bolas na trave logo de cara. A primeira, com um minuto, em bela finalização de Valdivia. Aos 18, foi a vez de Wellington Paulista, que arriscou, a bola desviou em Titi e foi parar no poste de Marcelo Lomba.