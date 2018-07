Bahia perde 100% e empata com a invicta Ponte

terceira rodada.

Os dois times continuam invictos. O Bahia, com sete pontos, está em terceiro lugar, enquanto a Ponte, com cinco pontos, está em sexto lugar.

Apesar de não saírem do zero na primeira equipe, ambas equipes criaram boas chances de gol, principalmente a Ponte Preta. A equipe de Campinas teve quatro ocasiões claras, três só o meia Junai. E o Bahia perdeu duas, com o zagueiro Nem e depois com o

atacante Rodrigo Gral.

No segundo tempo, a Ponte Preta voltou com tudo e logo aos nove minutos abriu o placar com Diego Jussani, que de cabeça, desviou cobrança de escanteio. Mas o Bahia não deixou barato e, aos

20 minutos, Itacaré aproveitou bom cruzamento de Apodi para igualar o marcador.

Os times voltam a campo na próxima terça-feira, porém, em horários diferentes. A Ponte Preta enfrenta o Guaratinguetá, às 21 horas, no Estádio Moisés Lucarelli e, às 21h50, o Bahia joga contra o Vila Nova, no Serra Dourada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA:

Bahia 1 x 1 Ponte Preta

Bahia - Omar; Apodi, Nen, Alisson e Ávine; Leandro, Marcone, Ananias (Abedi), Rogerinho (Itacaré) e Morais (Vander); Rodrigo Gral. Técnico - Renato Gaúcho.

Ponte Preta - Eduardo Martini; Alex Santos, Diego Jussani, Naldo e Vicente (Pirão); Jonata Escobar, Josimar (Gerson), Tinga e Junai (Éder); Marcelinho e Reis. Técnico - Jorginho.

Gols - Diego Jussani, aos 9, e Itacaré, aos 20 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Claudio Mercante (PE).

Cartões amarelos - Josimar, Alisson, Eduardo Martini e Vicente.

Renda - Não disponível.

Público - 25.000 pessoas.

Local - Arena de Pituaçu, em Salvador (BA).