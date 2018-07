Bahia perde pênalti, mas vence time uruguaio pela Sul-Americana

O Bahia conquistou um grande resultado na partida de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. O time brasileiro derrotou o Cerro, do Uruguai, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, em Pituaçu. Gilberto e Régis marcaram os gols da equipe mandante.

Com o resultado, os baianos podem até perder por um gol de diferença no jogo de volta, marcado para o dia 8 de agosto, no estádio Luis Tróccoli, em Montevidéu. Se marcar um gol fora de casa, o Bahia pode até perder por uma diferença de dois gols. Apenas o resultado de 2 a 0 para os uruguaios leva a decisão para os pênaltis.

O primeiro tempo foi de poucos lances de perigo e muita disputa no meio-campo e marcação das duas equipes. O Bahia tentava tomar a iniciativa, mas mostrava certa afobação com erros seguidos de passes.

Na melhor chance da primeira etapa, a defesa do Cerro afastou a bola, mas a bola sobrou para Nilton. Ele emendou um voleio e mandou para fora, passando perto da trave direita de Irranzábal.

O Bahia voltou melhor para a segunda etapa e logo abriu o placar. Aos oito minutos, Régis bateu escanteio com precisão e Gilberto subiu na segunda trave para marcar de cabeça. O centroavante chegou ao terceiro gol marcado em três jogos com a camisa tricolor.

Aos 28 minutos, Marco Antônio cruzou, a bola bateu na mão de Torres e o árbitro peruano Michael Espinoza não teve dúvidas para marcar pênalti. Régis cobrou bem e a bola ainda bateu na trave antes de entrar no gol do Cerro pela segunda vez.

Cinco minutos mais tarde, o Bahia teve novo pênalti a seu favor, após Zé Rafael ser derrubado dentro da área. Desta vez, o próprio Zé Rafael cobrou, mas pegou muito mal na bola, mandando por cima do gol, e o jogo terminou como estava.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 2 x 0 CERRO

BAHIA - Anderson; Flávio, Douglas Grolli, Lucas Fonseca e Léo (Mena); Nilton, Edson, Élber (Marco Antônio), Régis (Vinícius) e Zé Rafael; Gilberto. Técnico: Enderson Moreira.

CERRO - Irranzábal; Christian Núñez, Izquierdo, Darwin Torres e Zazpe; Leandro Paiva, Tamareo, Porras e Felipe Klein; Franco López (Acuña) e Nicolás González (Ciganda). Técnico: Fernando Correa.

GOLS - Gilberto, aos 8, e Régis (pênalti), aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Douglas Grolli, Nilton e Zé Rafael (Bahia); Christian Núñez, Izquierdo, Darwin Torres, Felipe Klein e Leandro Paiva (Cerro).

ÁRBITRO - Michael Espinoza (Peru).

RENDA - R$ 98.246,00.

PÚBLICO - 11.932 pagantes.

LOCAL - Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA).