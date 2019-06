Bahia quer aproveitar bom momento para vencer Ceará fora de casa

O Bahia vai até Fortaleza enfrentar o Ceará na noite deste sábado, às 19h30, na Arena Castelão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, de olho em uma vaga no G-4. Para isso, o time comandado por Roger Machado aposta no bom momento que passa na temporada.

Sem perder há cinco jogos, sendo quatro vitórias seguidas, o Bahia tem 13 pontos e pode entrar de vez na briga pelas primeiras colocações. Além dos bons resultados no Brasileirão, o time vem animado pela classificação conquistada para as quartas de final da Copa do Brasil, ao eliminar o São Paulo.

Como o atacante Élber treinou normalmente depois de ter sido poupado da atividade da última quarta-feira por conta de uma indisposição intestinal, Roger Machado vai manter a mesma formação que começou o jogo do último final de semana, quando o Bahia venceu o Grêmio, por 1 a 0, em Salvador.

O único desfalque segue sendo Gilberto. Artilheiro tricolor na temporada, com 16 gols, o atacante não viajou com a delegação para Fortaleza e ficou em Salvador se recuperando de um incômodo muscular, que já o tirou do último jogo.

"Passei um vídeo e disse que está tudo bem, mas como treinador a gente procura algo para melhorar. Algumas questões que precisamos evoluir para crescermos coletivamente. O jogo do Grêmio foi importante nessa questão. Dois ou três elementos que demos ênfase essa semana para ajudar e dar menos chances ao adversário", comentou Roger Machado.