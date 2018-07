Bahia quer aproveitar clima de tranquilidade para embalar no jogo contra o Avaí

Com um ambiente mais tranquilo após a boa vitória sobre a Ponte Preta na última quarta-feira, fora de casa, por 3 a 0, o Bahia recebe o Avaí neste domingo, às 19 horas, no estádio de Pituaçu, em Salvador, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

E, aliviado ao vencer novamente após sete partidas, o Bahia espera aproveitar o clima de tranquilidade para embalar no Brasileirão. A equipe soma 15 pontos e ainda luta para se distanciar da zona de rebaixamento, um objetivo que pode ser facilitado se conquistar o segundo triunfo consecutivo.

"Eu creio que, somando os três pontos, naturalmente traz uma motivação maior para o final de semana. O clima é diferente, a viagem de retorno é diferente. Foi isso que eu conversei com os jogadores, já vendo o vídeo do Avaí. O triunfo muda bastante o ambiente", destacou o técnico Jorginho. "É um campeonato muito difícil. Temos o Avaí em casa, mas uma equipe que já vem conquistando grandes triunfos, principalmente contra Botafogo e Grêmio. Uma equipe perigosa, mas temos que aproveitar. Vamos jogar em Pituaçu, um lugar que torcida gosta muito".

Para o duelo, contudo, o time baiano não contará com o zagueiro Tiago e o meia-atacante Zé Rafael, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Éder e Allione, segundo antecipou o treinador, serão os substitutos. Autor de dois gols no triunfo sobre a Ponte Preta, o recém-contratado atacante Rodrigão teve uma pequena luxação no dedão do pé esquerdo, mas deve ir para o jogo.

FICHA TÉCNICA

BAHIA - Jean; Eduardo, Éder, Lucas Fonseca e Matheus Reis; Matheus Sales, Renê Júnior, Régis, Allione e Mendoza; Rodrigão. Técnico: Jorginho.