Bahia quer aproveitar o bom momento para somar pontos em casa

O duelo entre Bahia e Internacional nesta quarta-feira, às 19h30, na Fonte Nova, em Salvador, coloca dois times em franca ascensão frente a frente pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 22 pontos, o Bahia ocupa a 11.ª colocação e vai defender uma série positiva de oito jogos sem derrota.

Os baianos vêm de vitórias sobre Corinthians, por 1 a 0, Vitória, por 4 a 1, e América-MG, por 1 a 0, e empates com Botafogo, por 3 a 3, Atlético-MG, por 2 a 2, e Chapecoense, Fluminense e Cruzeiro, todos esses por 1 a 1.

"Não podemos nos iludir com os números, porque cada jogo apresenta uma situação diferente. Além disso, vamos enfrentar um adversário forte, que está disputando o título da temporada. Mas é importante a gente somar pontos em casa", alertou o técnico Enderson Moreira.

O técnico deve contar com dois reforços: o zagueiro Tiago, que cumpriu suspensão automática no compromisso anterior, e o atacante Edigar Junio, que foi poupado do duelo contra o Cruzeiro por desgaste muscular e só entrou em campo nos minutos finais.

A tendência é de que essas sejam as duas únicas novidades na escalação, com Lucas Fonseca ou Douglas Grolli deixando o time titular na defesa e Élber dando lugar a Edigar Junio no ataque. E a expectativa é de um grande público na Fonte Nova, superior a 25 mil torcedores.