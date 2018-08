Bahia recebe América-MG no embalo da classificação na Sul-Americana

Embalado pela classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, conquistada na última quarta-feira, o Bahia vai receber o América-MG às 19 horas deste sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 18ª rodada no Campeonato Brasileiro. Na competição nacional o time baiano trava luta contra o rebaixamento.

A situação no torneio gera cuidados, mas a última derrota no Brasileirão aconteceu apenas na décima rodada, por 1 a 0 para o Paraná, fora de casa. Desde então, foram quatro empates e duas vitórias no Nacional, além da classificação no confronto eliminatório contra o Cerro, do Uruguai, pela Copa Sul-Americana. Levando em conta todas as competições, são sete partidas de invencibilidade.

Treinador do clube desde 19 de junho, Enderson Moreira comandava o América-MG antes de fechar com o Bahia, mas não acredita que isso represente vantagem no duelo deste sábado. "Não existe isso. Se eu conheço muito bem os atletas que vou enfrentar, eles me conhecem muito bem também, sabem das minhas ideias e de como penso o futebol", comentou o técnico. Ele dirigiu o clube mineiro durante quase dois anos.

Apesar do momento delicado no Brasileirão, o Bahia vai disputar na próxima quinta-feira uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, fora de casa. O cenário de disputar três competições simultâneas não motiva Enderson a poupar jogadores, pelo menos por enquanto.

"Brasileirão é importante, até pela posição que o Bahia se encontra na classificação. Se tivéssemos em outro momento, até poderíamos priorizar um confronto, mas não será possível", disse o treinador, que ganhou o reforço de Clayton, atacante emprestado pelo Atlético Mineiro que já está disponível para estrear.

Suspenso por acúmulo de cartões amarelos, Gregore será desfalque contra o América-MG e a vaga ficará entre Nilton e Flávio. Já o goleiro Douglas segue em recuperação de luxação no cotovelo e ainda faz trabalhos específicos antes de voltar a ser relacionado. Poupados no empate por 1 a 1 com o Cerro, na quarta-feira, Lucas Fonseca, Elton, Nino Paraíba e Vinícius voltam ao time.