Bahia recebe o Grêmio preocupado com o cansaço por sequência de jogos

Embalado pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil após eliminar o São Paulo com duas vitórias por 1 a 0, o Bahia volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time recebe o Grêmio, às 19 horas, no estádio de Pituaçu, pela sétima rodada.

Devido a sequência de jogos - será o quinto em 14 dias -, o técnico Roger Machado antecipou a concentração para quinta-feira como forma de preservar os jogadores, citando, inclusive, o caso do atacante Artur. "Eu pedi a compreensão dos atletas. Depois a gente vai ter dez dias de recesso e eles vão poder descansar com a família. Infelizmente, por conta do calendário, precisamos fazer isso. O Artur estava com cãimbras nas panturrilhas, não conseguia nem ficar em pé", explicou Roger Machado.

Na oitava colocação, com dez pontos, o Bahia pode até mesmo assumir a vice-liderança, que hoje é ocupada pelo Atlético-MG, com 12. E para isso aposta na sequência positiva como mandante: são nove vitórias seguidas desde a última derrota - 1 a 0 para o Sergipe, na Copa do Brasil, em 13 de março.

A tendência é que o treinador mantenha a formação que iniciou o jogo da última quarta-feira, contra o São Paulo, em Salvador. Ainda se recuperando de um incômodo na coxa, o atacante Rogério é o único desfalque.