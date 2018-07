Bahia recebe Santos para escapar da degola e se aproximar da Libertadores

O Bahia recebe o Santos nesta quinta-feira, às 21 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o objetivo de manter a sequência invicta e se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.

O time tricolor vem de cinco jogos consecutivos sem derrotas na competição, com três vitórias e dois empates. O bom retrospecto recente afastou a equipe das últimas colocações e agora já é possível até vislumbrar uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano.

A conquista de um lugar na competição continental pode ajudar na manutenção do elenco para a próxima temporada. O meia-atacante argentino Allione, que pertence ao Palmeiras, está com futuro indefinido para 2018 e admite que participar de um torneio internacional pode influenciar na decisão. "É claro que pode pesar na permanência. Tanto Bahia como Palmeiras vão decidir", afirmou.

Para a partida desta quinta-feira, as principais dúvidas ficam por conta do volante Edson e do zagueiro Lucas Fonseca, que se recuperam de lesão muscular. O restante da equipe deve ser a mesma que ficou no empate por 2 a 2 contra o Atlético Mineiro na última rodada.