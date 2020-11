Em baixa no Brasileirão, Bahia recebe Unión Santa Fé pelas oitavas de final da Sul-Americana

Em meio à luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Bahia inicia nesta terça-feira a disputa das oitavas de final da Copa Sul-Americana diante do Unión Santa Fé, da Argentina. Os dois times se enfrentam a partir das 19h15, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

A partida de volta, na Argentina, está marcada para a terça-feira da semana que vem (1º de dezembro), também às 19h15. O gol fora vale como critério de desempate na Sul-Americana, o que preocupa o Bahia, que tem a pior defesa do Brasileirão, ao lado do Goiás, com 34 gols em 22 jogos.

Na última sexta-feira, o Bahia foi goleado pelo Red Bull Bragantino por 4 a 0, em Bragança Paulista (SP). Nesse jogo, o zagueiro Lucas Fonseca sofreu uma lesão e precisou ser substituído. Liberado pelo departamento médico, Ernando deve entrar em seu lugar.

O técnico Mano Menezes ainda vai realizar outras mudanças no time titular, pois tem as voltas do volante Ronaldo e do meia Daniel, que cumpriram suspensão no Brasileirão. A tendência é que os experientes Elias e Rodriguinho fiquem como opções no banco de reservas.

Emprestado pelo São Paulo depois de realizar cinco jogos pelo Juventude na Série B do Brasileiro, o atacante Gabriel Esteves foi apresentado nesta segunda-feira e está à disposição do treinador para enfrentar o Unión Santa Fé. "Vejo como uma grande oportunidade. Estou pronto, sim, tem uns oito dias que estou treinando. Vou aproveitar essa oportunidade", garantiu o atacante, que chega para fazer sombra ao artilheiro Gilberto.

De outro lado, o Unión Santa Fé passa por um surto de covid-19 em seu elenco. Infectados, o goleiro Peano, o zagueiro Matías Nani, o volante Nery Leyes e os meias Emanuel Cecchini e Leonel Bucca não viajaram com a delegação para a capital baiana.

A última partida realizada pelo Unión Santa Fé foi na sexta-feira e o time venceu o Arsenal de Sarandí, por 3 a 2, fora de casa, pelo Campeonato Argentino, que está sendo realizado em um formato diferente por conta da pandemia do novo coronavírus.