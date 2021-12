Bahia anuncia saída de Rodriguinho, Nino Paraíba e mais sete jogadores após queda

A queda para a Série B vem obrigando o Bahia a abrir mão de boa parte de seus principais jogadores. Um dia após Rossi se despedir oficialmente, foi a vez do clube anunciar a saída de mais nove peças do elenco, entre eles os experientes Nino Paraíba e Rodriguinho. Juninho Capixaba, Conti, Índio Ramírez, Renan Guedes, Jonas, Isnaldo e Maykon Douglas também foram dispensados.

"O Esporte Clube Bahia vem a público oficializar a saída de atletas do elenco azul, vermelho e branco. Nosso agradecimento especial ao lateral-direito Nino Paraíba, que em janeiro completaria quatro anos de Esquadrão", postou o clube para anunciar o adeus do jogador de 36 anos.

"Foram 193 jogos, 7 gols e 4 títulos: a Copa do Nordeste de 2021 e o tricampeonato baiano entre 2018 e 2020. Para além dos números, ganhou o respeito da Nação e até uma camisa oficial em sua homenagem, em 2019, com os dizeres do grito da torcida: "nós gostamos de você".

Depois de negociação frustrada com o Santos, o meia Rodriguinho deixa o Bahia após duas temporadas, assim como o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, revelado pelo clube. "Passando para me despedir do Bahia após duas temporadas e para expressar toda a gratidão ao clube, à torcida e à diretoria", postou Rodriguinho.

A nova realidade financeira imposta ao Bahia inviabilizou, ainda, as permanências do zagueiro argentino Conti e do meia colombiano Índio Ramírez, cujas negociações com Benfica e Atlético Nacional, respectivamente, estavam adiantadas.

"O clube aproveita para também desejar boa sorte ao lateral-direito Renan Guedes, ao volante Jonas e aos atacantes Isnaldo e Maykon Douglas." O lateral Mayk está em processo de empréstimo ao Retrô-PE e será mais um a deixar a Fonte Nova.