Bahia segura empate e mantém Joinville na zona de rebaixamento da Série B

O Bahia perdeu uma grande oportunidade de colar no G4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta terça-feira, quando abriu o marcador, mas acabou cedendo empate ao Joinville pelo placar de 1 a 1, em partida realizada na Arena Joinville, pela 22ª rodada. Edigar Junio marcou pelo clube baiano, enquanto Jael deixou tudo igual.

Com o resultado, o Bahia, mesmo há quatro jogos invictos, viu a diferença para o G4 abrir cinco pontos. Na tabela de classificação tem 32 pontos. O Joinville, por sua vez, segue na zona de rebaixamento, com 22.

Vivendo o seu melhor momento na competição, o Bahia não demorou para ficar com a posse de bola e, através de bons toques, envolver a defesa do Joinville. Tanto que abriu o marcador logo aos 19 minutos. Eduardo foi até a linha de fundo e cruzou, Diego furou e a bola ficou com Edigar Junio, que chutou para o fundo das redes.

Após o gol, o jogo ficou mais ríspido. Allano recebeu falta semelhante a de Neymar no lance com Zuñiga na Copa do Mundo e assustou os torcedores na Arena Joinville. O atleta logo voltou para a partida e obrigou Samuel Pires fazer uma boa defesa. No minuto final, porém, o time da casa encaixou um ataque e deixou tudo igual. Bruno Ribeiro cruzou na medida para Jael cabecear para o gol.

No segundo tempo, o Joinville voltou melhor e fez seus melhores 15 minutos na partida. No primeiro ataque do time da casa, a defesa do Bahia falhou e a bola ficou limpa para Jael. Mas Muriel, porém, antecipou e fez o abafa. Giva ficou com a sobra e obrigou um milagre do goleiro adversário.

A partir daí o jogo caiu muito de produção. Satisfeito com o resultado, o Bahia cozinhou o jogo, fechou a defesa e acabou segurando o Joinville, que ainda chegou com Giva, que ficou na defesa de Muriel. Pelo lado baiano, Edigar Junio arriscou de voleio, mas mandou para fora.

Na próxima rodada, o Bahia enfrenta o Vasco no sábado, às 16h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). No mesmo dia, às 18h30, o Joinville visita o Londrina no Estádio do Café, no Paraná.

FICHA TÉCNICA:

JOINVILLE 1 x 1 BAHIA

JOINVILLE - Samuel Pires; Everton Silva, Danrlei, Fabiano Eller e Diego; Naldo, Matheus Bertotto, Bruno Ribeiro (Fernando Viana) e Bruno Farias (Carlos Alberto) (Heliardo); Giva e Jael. Técnico: Lisca.

BAHIA - Muriel; Eduardo (Tinga), Jackson, Lucas Fonseca e Moisés; Luiz Antônio, Juninho e Renato Cajá (Régis); Allano (Victor Rangel), Hernane Brocador e Edigar Junio. Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Edigar Junio, aos 19, e Jael, aos 47 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jael e Heliardo (Joinville); Allano, Eduardo, Victor Rangel e Jackson (Bahia).

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP).

RENDA - R$ 31.780,00.

PÚBLICO - 2.860 pagantes.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).