Bahia só empata com Liverpool e se despede da Copa Sul-Americana

O Bahia está eliminado da Copa Sul-Americana. Apesar de ter adotado postura ofensiva, o time apenas empatou sem gols com o uruguaio Liverpool, nesta quinta-feira, no estádio Luis Franzini, em Montevidéu. Como tinha perdido na Fonte Nova, por 1 a 0, a equipe brasileira teria que tem vencido por dois gols de diferença ou ter devolvido o placar sofrido em casa para levar a definição para os pênaltis.

Jogando fora de casa e em desvantagem pelo placar do duelo de ida, o Bahia teve uma postura ofensiva e fez jogo equilibrado com a equipe uruguaia desde o início. A primeira etapa não teve muitos lances agudos, mas era o time brasileiro que chegava com mais perigo. As melhores oportunidades foram nos últimos minutos antes do intervalo. Primeiro, Gregore arriscou da entrada da área e a bola passou raspando. Pouco depois, Moisés arriscou um chute forte e exigiu bonita defesa de Jorge Brava.

O time brasileiro manteve o ritmo no segundo tempo. Com marcação adiantada, comandou o jogo. Quase abriu o placar aos 12 minutos, quando Jackson cobrou falta em curva e a bola tocou na trave esquerda de Jorge Brava.

O técnico Enderson Moreira até tentou dar fôlego novo, mas sem mostrar o arrojo necessário para quem precisava vencer por dois gols de diferença. Tirou Gilberto para a entrada de Guilherme e colocou Élber no lugar de Arthur.

Só aos 41 minutos é que o técnico resolveu arriscar ao tirar o volante Douglas para a entrada do atacante Iago. Mas foi muito tarde para buscar a vitória e o placar necessário.

O time uruguaio, desde o início, jogou para administrar a vantagem, se fechou e pouco se arriscou ao ataque, deixando o campo classificado. Agora espera o seu próximo adversário, ainda indefinido, na Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA

LIVERPOOL-URU 0 X 0 BAHIA

LIVERPOOL-URU - Jorge Brava; Núñez, Makuka, Cáceres, González e Rivas; Acevedo, Bajter, Guastavino (Maureen Franco) e Federico Martínez (Pablo Caballero); Ignacio Ramírez (Hernan Figueredo). Técnico: Alejandro Bertoldi.

BAHIA - Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Jackson e Moisés; Gregore, Douglas (Iago), Shaylon e Ramires; Arthur (Élber) e Gilberto (Guilherme). Técnico: Enderson Moreira.

ÁRBITRO - Gery Vargas (Bolívia).

CARTÕES AMARELOS - Makuka, Bajter, Rivas, Gonzalez e Cáceres (Liverpool). Lucas Fonseca e Shaylon (Bahia)

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Luis Franzini, em Montevidéu, no Uruguai.