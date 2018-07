Bahia sofre, mas bate o Luverdense e mantém os 100% na Fonte Nova

Na Fonte Nova quem manda é o Bahia. O time baiano manteve os 100% de aproveitamento em casa na Série B, mas para isso precisou suar. Com um gol de João Leonardo, aos 41 minutos do segundo tempo, superou o Luverdense, por 1 a 0, na tarde deste sábado, pela nona rodada da divisão de acesso.

Com mais esta vitória, o Bahia retorna ao grupo dos quatro primeiros colocados. Agora, ocupa a terceira posição, com 18 pontos. Por outro lado, o Luverdense continua ameaçado nas últimas colocações, em 16.º lugar. Esta foi a terceira derrota seguida do time mato-grossense, que soma apenas oito pontos.

O Bahia poderia ter construído uma vitória tranquila. No primeiro tempo foram várias chances de gol. Após ter um gol anulado aos dez minutos por impedimento, o atacante Kieza perdeu uma oportunidade incrível aos 18 minutos. Ele recebeu entre os zagueiros, invadiu a área, mas ao tentar tirar do goleiro Edson mandou na trave.

No segundo tempo, o jogo foi dramático. Apesar de dominar, o time baiano demorou para chegar ao gol. Somente aos 41 minutos, o clube deu tranquilidade aos torcedores. O atacante Jacó cruzou da direita e João Leonardo se antecipou à zaga e mandou para as redes.

No próximo sábado, às 16h30, o Bahia tem um páreo duro pela frente. O time encara o rival Vitória em mais um Ba-Vi, no Barradão, em Salvador. Enquanto isso, o Luverdense joga contra o Ceará, na próxima terça-feira, às 22h30, no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 0 LUVERDENSE

BAHIA - Douglas Pires; Tony (Adriano Apodi), Robson, Titi e Marlon (João Leonardo); Wilson Pittoni, Souza (Rômulo) e Tiago Real; Jacó, Maxi Biancucchi e Kieza. Técnico: Sérgio Soares.

LUVERDENSE - Edson; Everton, Montoya e Lázaro (Raphinha); Diogo Silva, Michel Schmoller, Muralha (Ricardo), Osman e Paulinho; Alípio (Deyvid Sacconi) e Diego Rosa. Técnico: Júnior Rocha.

GOL - João Leonardo, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Nielson Nogueira Dias (PE)

CARTÕES AMARELOS - Montoya, Raphinha e Ricardo (Luverdense)

RENDA - R$ 267.897,50

PÚBLICO - 13.716 pagantes

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)