Bahia supera expulsão no início e busca empate com gol de Guerra contra o Goiás

Com um jogador a menos desde os seis minutos do primeiro tempo, quando Moisés foi expulso, o Bahia buscou o empate por 1 a 1 diante do Goiás na tarde deste domingo, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o time baiano acumulou a sua quinta partida seguida sem derrota no Brasileirão, mas continuou em zona intermediária da tabela, com 21 pontos, em décimo lugar. O Goiás, com 18, é o 12º colocado. E a equipe não conquista uma vitória há seis partidas - a última foi sobre o Athletico Paranaense, em junho, por 2 a 1.

No duelo deste domingo, o técnico Roger Machado viu seu esquema ir por água abaixo logo aos seis minutos do primeiro tempo, quando Moisés fez dura falta de Jean Carlos e foi expulso, após Raphael Claus consultar o VAR (árbitro de vídeo). Com dez em campo, o Bahia se viu obrigado a recuar, mas ainda assim conseguiu criar a primeira grande oportunidade da partida. Artur recebeu de Fernandão e arriscou. A bola bateu na rede pelo lado de fora.

Ney Franco resolveu, então, colocar o time no ataque e promoveu a entrada de Marlone. O Goiás também ficou exposto e viu Tadeu fazer grande defesa em cobrança de falta de Lucca para evitar o gol do Bahia. Aos poucos, o time esmeraldino foi se encontrando no jogo e começou a sufocar o rival.

Aos 33 minutos, Marcelo Hermes cobrou escanteio na cabeça de Fábio Sanches, que subiu sozinho para mandar para o gol, no ângulo de Douglas. Atrás do placar, o Bahia não conseguiu reagir na etapa inicial e foi para o intervalo em desvantagem.

O segundo tempo começou movimentado. Logo aos três minutos, Yago Rocha cruzou para Marlone, que mandou de cabeça e por muito pouco não encobriu Douglas. A resposta do Bahia veio em testada à queima-roupa de Fernandão. Tadeu fez um "milagre" para salvar a equipe esmeraldina.

Mesmo com um jogador a menos, o Bahia foi equilibrando as ações e chegou ao gol de empate aos 25 minutos. Após bate e rebate dentro da área do Goiás, Guerra pegou de primeira para fazer 1 a 1. Com o placar em igualdade, o time baiano recuou, segurou o adversário e acabou conquistando um ponto importante na luta por seus objetivos na competição.

Na próxima rodada, o Bahia enfrenta o Atlético Mineiro no sábado, às 11 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte. No domingo, às 16h, o Goiás recebe o Internacional no Serra Dourada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA:

BAHIA 1 X 1 GOIÁS

BAHIA - Douglas Friedrich; Ezequiel (Guerra), Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Ronaldo, Flávio e Lucca (Arthur Caíke); Artur, Fernandão e Élber (Giovanni). Técnico: Roger Machado.

GOIÁS - Tadeu; Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Marcelo Hermes; Jean Carlos (Marlone), Yago Felipe e Jefferson; Michael (Giovanny), Rafael Moura e Leandro Barcia (Renatinho). Técnico: Ney Franco.

GOLS - Fábio Sanches, aos 33 minutos do primeiro tempo; Guerra, aos 25 do segundo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Ezequiel e Guerra (Bahia); Marcelo Hermes, Jean Carlos e Yago Felipe (Goiás).

CARTÃO VERMELHO - Moisés (Bahia).

RENDA - R$ 556.101,00.

PÚBLICO - 28.866 pagantes.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).