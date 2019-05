Bahia supera o Fluminense e garante os 100% na Arena Fonte Nova

O Bahia manteve os 100% de aproveitamento jogando dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time baiano venceu o Fluminense por 3 a 2, na Arena Fonte Nova, em Salvador, em jogo válido pela sexta rodada. O centroavante Gilberto foi o destaque da partida com dois gols.

Com a terceira vitória seguida dentro de casa, o Bahia subiu para o oitavo lugar com 10 pontos, na cola de Internacional e Flamengo na busca por uma vaga na Copa Libertadores. O Fluminense, por sua vez, é apenas o 15.º colocado, com seis.

O começo de jogo esteve longe de manter a temperatura de 28 graus da capital baiana. As duas equipes começaram o jogo de forma fria, sem muita objetividade. O Fluminense manteve a estratégia de ficar com a bola, mas não conseguiu penetrar na defesa do Bahia. Por isso, a intensa troca de passes foi infrutífera.

Apoiado pela torcida, o Bahia aproveitou bem o primeiro contra-ataque que teve para abrir o placar. Aos 15 minutos, Gilberto disparou em velocidade e acionou Artur. O meia-atacante invadiu a área e finalizou cruzado, no contrapé do goleiro Agenor.

A festa dos baianos não durou muito, pois logo em seguida saiu o empate do Fluminense. Yoni González desacelerou para receber passe de Léo Arthur dentro da área e acabou atropelado por Nino Paraíba: pênalti. Na cobrança, Pedro não deu chances para o goleiro Douglas Friedrich e igualou o placar.

Com o empate, o jogo voltou a ter a cara do início, com o Fluminense tocando a bola e o Bahia esperando e se defendendo. Em uma tentativa de saída de bola carioca, contudo, os donos da casa adiantaram a marcação e voltaram a ficar na frente. Pressionado, Agenor tentou driblar Gilberto, mas foi desarmado pelo centroavante, que só completou para o gol vazio, aos 29 minutos.

Antes do intervalo, Pedro chegou a carimbar o travessão de Douglas Friedrich, mas a arbitragem assinalou impedimento e invalidou o lance.

Para tentar mudar a dinâmica do meio de campo, que não foi bem no primeiro tempo, o técnico Fernando Diniz voltou para o segundo tempo com duas alterações no Fluminense: Paulo Henrique Ganso e Marcos Paulo vieram a campo. As trocas, no entanto, não surtiram efeito. O ataque carioca seguiu preso na intermediária e não criou nenhuma chance real de empatar.

A situação para o time visitante ficou ainda mais complicada aos 15 minutos, quando o árbitro mineiro Igor Junio Benevenuto de Oliveira foi até o monitor do VAR (auxiliar de vídeo) para checar um lance dentro da área do Fluminense. Depois de analisar as imagens, o juiz viu pênalti em toque de mão de Gilberto dentro da área.

O xará centroavante foi para a bola e parou em Agenor. Após consultar novamente o VAR, Igor Benevenuto mandou voltar a cobrança e deu cartão amarelo ao goleiro do Fluminense por se adiantar na hora da cobrança. Como ele já havia sido amarelado, acabou expulso. Com Rodolfo no gol, Gilberto não deu chances desta vez e ampliou o marcador para o Bahia aos 23 minutos.

Mesmo em desvantagem numérica, o Fluminense não desistiu, seguiu em cima do adversário e descontou aos 34 minutos. Paulo Henrique Ganso cobrou falta rasteira, Douglas Friedrich soltou e, esperto, João Pedro completou para o gol.

Nos minutos finais, o Fluminense tentou pressionar, mas não encontrou espaços para finalizar. Ao Bahia restou se defender e esperar o tempo passar para comemorar a vitória.

O Bahia volta a campo no meio de semana para enfrentar o São Paulo, novamente na Arena Fonte Nova, na volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, os baianos venceram por 1 a 0 e agora jogam pelo empate para avançar. Pelo Brasileirão, o adversário será o Grêmio, no sábado, às 19 horas, mais uma vez em Salvador. O Fluminense encara o Athletico-PR, no domingo, às 16 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 3 x 2 FLUMINENSE

BAHIA - Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Douglas, Gregore, Ramires (Elton) e Artur; Arthur Caike (Élber) e Gilberto (Fernandão). Técnico: Roger Machado.

FLUMINENSE - Agenor; Gilberto, Nino, Matheus Ferraz e Caio Henrique; Yuri Lima (Marcos Paulo), Daniel e Léo Artur (Paulo Henrique Ganso); Yoni González, João Pedro e Pedro (Rodolfo). Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Artur, aos 15, Pedro (pênalti), aos 18, e Gilberto, aos 29 minutos do primeiro tempo; Gilberto (pênalti), aos 23, e João Pedro, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Artur e Moisés (Bahia); Yuri Lima e Nino (Fluminense).

CARTÃO VERMELHO - Agenor (Fluminense).

ÁRBITRO - Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).

RENDA - R$ 365.755,00.

PÚBLICO - 21.776 pagantes.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).