Bahia surpreende, bate reservas do Atlético-MG e vence pela 1ª vez fora de casa

Poupando titulares, o Atlético-MG foi derrotado neste sábado pelo Bahia por 1 a 0, no Independência, em Belo Horizonte, na abertura da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time baiano conquistou sua primeira vitória fora de casa em toda a competição e o revés derrubou a invencibilidade de 20 jogos da equipe mineira no Independência.

Com o resultado, o Bahia chega aos 24 pontos e sobe para a oitava colocação. O Atlético, com três pontos a mais, ainda está em quinto. No entanto, as posições devem mudar já que esta foi apenas a primeira das dez partidas da rodada.

O Atlético-MG começou mais presente no campo de ataque, mas na primeira descida do Bahia, Gilberto abriu o placar. Aos 19 minutos, Nino Paraíba cruzou da direita e o centroavante se antecipou à marcação para desviar para o fundo do gol. Gilberto tem oito gols e é o vice-artilheiro do torneio junto com Everaldo, da Chapecoense. Gabriel, do Flamengo, lidera a artilharia, com 11 tentos.

A equipe da casa tentou responder ainda na primeira etapa, mas parou em boa atuação do goleiro Douglas Friedrich, que praticou belas defesas em um chute de Geuvânio e em duas finalizações de Alerrandro dentro da área.

Na segunda etapa, o Atlético seguiu buscando o gol de empate e o técnico Rodrigo Santana promoveu mudanças ofensivas, como a estreia do argentino Di Santo e as entradas de Terans e Maicon Bolt.

Mesmo assim, o time da casa não conseguiu superar a defesa adversária. Apostando em bolas levantadas para a área ou chutes de longa distância, a equipe mineira foi previsível e acabou sendo derrotada por 1 a 0.

Os dois times voltam a campo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo final de semana. No sábado, o Bahia recebe o CSA na Fonte Nova, em Salvador, e no domingo, o Atlético-MG vai a São Paulo enfrentar o Corinthians em Itaquera.

Antes disso, o time mineiro ainda disputa a partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, na terça-feira, no estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia, contra o La Equidad.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 0 X 1 BAHIA

ATLÉTICO-MG - Cleiton; Guga, Leonardo Silva, Igor Rabello e Lucas Hernández; José Welison, Nathan, Luan (Terans) e Otero (Maicon Bolt); Geuvânio e Alerrandro (Di Santo). Técnico: Rodrigo Santana.

BAHIA - Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Giovanni; Gregore, Flávio e Ronaldo (Guerra); Artur, Gilberto (Fernandão) e Lucca (Élber). Técnico: Roger Machado.

GOL - Gilberto, aos 19 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).

CARTÕES AMARELOS - Flávio e Artur (Bahia).

RENDA - R$ 471.083,00.

PÚBLICO - 22.401 torcedores.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).