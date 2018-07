Bahia surpreende e anuncia Carlos Alberto como reforço

SALVADOR - O Bahia surpreendeu a todos nesta sexta-feira e anunciou mais um reforço de peso. No mesmo dia em que apresentou Ricardinho, o clube baiano definiu a contratação do meia Carlos Alberto, que fica no clube até o fim do ano.

Carlos Alberto chega a Salvador depois de uma passagem conturbada pelo Grêmio, de onde foi dispensado por indisciplina. O Vasco, dono dos direitos federativos do meia, também não o quis. O jogador está em Porto Alegre, onde tenta rescindir seu contrato com os gremistas. Se tudo der certo, chega a Salvador já no sábado.

No Bahia, Carlos Alberto dividirá os holofotes com outros dois jogadores que viviam situação semelhante: Ricardinho, dispensado do Atlético-MG, e Jobson, que pediu para deixar aquele clube mineiro e não foi aceito de volta no Botafogo, clube com o qual tinha contrato.

Aos 26 anos, Carlos Alberto tem currículo extenso. Começou no Fluminense, foi cedo para o Porto, onde conquistou o Mundial de Clubes, e logo voltou para o Brasil, para jogar pelo Corinthians. Ficou um ano, antes de voltar ao Flu e levantar o título da Copa do Brasil. As boas atuações o levaram de novo à Europa, onde passou a defender o Werder Bremen.

Não se adaptou à Alemanha e foi emprestado ao São Paulo, de onde saiu pela portas dos fundos. Jogou ainda no Botafogo antes de chegar ao Vasco. Em São Januário, virou ídolo com a conquista do título da Série B de 2009. A lua de mel, porém, durou pouco e o meia acabou emprestado para o Grêmio, seu último clube.