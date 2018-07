Bahia tem 3 desfalques e 3 retornos em jogo decisivo Ainda ameaçado de rebaixamento no Brasileirão - está com 42 pontos -, o Bahia tem três desfalques para a partida decisiva contra o Palmeiras, neste domingo, a partir das 19 horas, no Estádio de Pituaçu, em Salvador. A ausência mais sentida será a do lateral-esquerdo Dodô, destaque do time no returno da competição, que sofreu violenta entrada do zagueiro Bolívar na derrota para o Inter, na última quarta-feira, em Porto Alegre.