Bahia tem desfalques pela covid-19, mas conta com retorno de Mano Menezes

O Bahia enfrenta o Ceará neste sábado, às 19 horas, na Fonte Nova, com um reforço de peso. O técnico Mano Menezes está recuperado da covid-19 e retorna ao banco de reservas. O treinador, no entanto, deve perder duas peças importantes: o zagueiro Anderson Martins e o atacante Élber se lesionaram no duelo contra o argentino Unión, na Copa Sul-Americana, e dificilmente terão condições de irem a campo.

Por outro lado, o treinador relacionou o colombiano Juan Pablo Ramírez, que estava com o coronavírus. Além dele, o atacante Gabriel Novaes será mais uma novidade entre os suplentes para o duelo frente ao Ceará.

Mano Menezes não poderá contar também com os jogadores que testaram positivo para a doença. São eles: Capixaba, Juninho, Matheus Claus, Ronaldo e Zeca. Matheus Bahia, com dores, treinou normalmente e volta a ser uma opção.

"Lógico que a gente nunca gosta de ter desfalques, ainda mais jogadores saindo doentes, com Covid, às vezes lesão. Mas a gente também sabe que tem um grupo muito forte. Nossa diretoria fez boas contratações exatamente para isso também. Para, quando um não puder jogar, quem entrar manter a qualidade do grupo. E tenho certeza de que isso vai continuar acontecendo. Quem entrar vai manter a qualidade, e o time vai continuar sendo forte", disse Daniel.

Vindo de duas derrotas consecutivas no Brasileirão, para Red Bull Bragantino (4 a 0) e São Paulo (3 a 1), o Bahia aparece na 13ª colocação, com 28 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento.