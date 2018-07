Bahia tem dúvida na escalação para encarar o Grêmio

O goleiro já se queixava de dores no joelho direito antes do início do jogo contra o Atlético-PR, quando o Bahia perdeu por 1 a 0, na quarta-feira, em Curitiba. E voltou da viagem com dores ainda mais fortes. O técnico Cristóvão Borges já disse que espera sua recuperação. Mas, se não der para Marcelo Lomba, Omar deve ser o substituto.

Certa é a ausência do lateral-direito Madson. Expulso contra a equipe paranaense, o jogador cumpre suspensão e deve dar lugar a Neto, apesar de o colombiano Angulo também estar à disposição do treinador.

A boa notícia para a torcida é o retorno do atacante Fernandão, artilheiro da equipe na competição, com cinco gols, que não jogou na última rodada por ser contratado do Atlético-PR e estar emprestado ao Bahia.

Com 19 pontos, o Bahia tem o mesmo número de pontos que o arquirrival Vitória no Brasileirão e luta para entrar no G4, o grupo dos quatro primeiros colocados.