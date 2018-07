Bahia tem mudanças para pegar Goiás no Serra Dourada

Penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro, com 31 pontos - apenas um à frente do lanterna Criciúma -, o Bahia tem mudanças para a partida contra o Goiás, neste domingo, 9, a partir das 19h30, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. O zagueiro Titi volta ao time titular, no lugar de Demerson, e o lateral-esquerdo Guilherme Santos ganha uma vaga no meio-de-campo.

Segundo o técnico Gilson Kleina, as mudanças têm como objetivos, além de fortalecer a marcação, dar mais opções ao time de jogadas em cobranças de falta e escanteio e de velocidade nos contra-ataques.

Para a partida deste domingo, porém, o treinador não vai contar com o lateral-direito Diego Macedo, que sofreu uma lesão muscular em um treino durante a semana, com o volante Bruno Paulista, também contundido, e com os atacantes Maxi Biancucchi e Potita. O primeiro está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o segundo foi liberado para cuidar da mulher, atingida na perna por uma bala perdida na tarde de quinta-feira, após um assalto a uma agência bancária de Salvador - ela já recebeu alta médica.