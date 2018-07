Bahia tem problema com o voo, e jogo com Paraná pela Copa do Brasil é adiado

Horas antes do horário previsto para o início da partida, a CBF anunciou neste sábado à tarde o adiamento do confronto entre Paraná e Bahia pela Copa do Brasil. O motivo da alteração foi um problema no voo do time baiano para Curitiba, o que fará com que o jogo seja disputado neste domingo.

A delegação do Bahia embarcou com destino a Curitiba na última sexta-feira, mas faria conexão em São Paulo. Com o mau tempo na capital paulista, o voo para a cidade paranaense foi adiado e o time baiano só conseguiu chegar ao local na manhã deste sábado.

"Por motivo de força maior, após fortes chuvas na cidade de São Paulo que adiarão a chegada da delegação do EC Bahia a Curitiba, para a manhã de hoje, data da partida, estamos adiando o confronto, conforme prevê o Artigo 21 do RGC (Regulamento Geral das Competições) para domingo, dia 26/02 às 15h00", explicou a entidade.

Previsto inicialmente para este sábado, às 16h30, o confronto agora acontecerá no domingo, às 15h. O palco está mantido: o Estádio Durival de Britto. O Bahia chegou à segunda fase da Copa do Brasil após passar pelo Sergipe na estreia, fora de casa, por 2 a 0. Já o Paraná eliminou o São Bento com empate por 1 a 1, no interior de São Paulo.