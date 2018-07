Bahia tem titulares de volta para enfrentar Chapecoense

O Bahia pode contar com o retorno de três titulares para a partida deste domingo, às 16 horas, contra a Chapecoense, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperados de lesões, o lateral-esquerdo Guilherme Santos e o atacante Rafinha estão à disposição do técnico Gilson Kleina.

Além deles, o volante Uelliton, que foi dispensado da partida contra o Santos (derrota por 1 a 0, na última quinta-feira, na Vila Belmiro) para resolver problemas particulares, também deve voltar a equipe.

Gilson Kleina encara o jogo contra a embalada equipe catarinense, que goleou o Internacional por 5 a 0, como "decisão". Os dois times lutam para se manter fora da zona de rebaixamento. O Bahia é o primeiro fora da zona dos quatro últimos, com 30 pontos, apenas um a menos que a Chapecoense, que ocupa a 14.ª posição. "Eles têm uma equipe que marca bem e tem uma transição rápida, mas temos de fazer valer o mando de campo", disse o treinador.