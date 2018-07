Bahia tenta manter embalo contra o Grêmio e somar primeiros pontos fora de casa

O Bahia vem de duas vitórias consecutivas e tentará manter o bom momento no Campeonato Brasileiro no duelo contra o Grêmio nesta segunda-feira, às 20 horas, em Porto Alegre, no encerramento da sexta rodada da competição.

Por outro lado, o time do técnico Jorginho buscará somar os primeiros pontos fora de casa nesta edição do torneio. Até agora, os nove pontos na tabela vieram em partidas na Arena Fonte Nova. Goleou o Atlético-PR por 6 a 2 na estreia e, nas duas últimas rodadas, passou por Atlético-GO (3 a 0) e Cruzeiro (1 a 0).

O desempenho longe de seus domínios é muito ruim. O time tricolor perdeu para o Botafogo (1 a 0) e o Vasco (2 a 1). Para tentar mudar essa estatística, Jorginho tem a possibilidade de repetir a escalação da última partida.

O treinador possui os mesmos jogadores à disposição da vitória sobre o Cruzeiro e ainda conta com o retorno do volante Edson, recuperado de uma lesão no joelho direito. O Bahia é o oitavo colocado na tabela e pode subir para a terceira colocação em caso de vitória por ao menos dois gols de diferença.