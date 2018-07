Bahia tenta minimizar desgaste para encarar o Vasco

Sem tempo para treinar ou para permitir a recuperação muscular dos atletas, Cristóvão Borges tem promovido rodízio entre os jogadores durante as partidas. "As mudanças foram para poupar os atletas", admitiu o treinador. "Foi uma viagem cansativa e preciso da equipe bem para a partida de domingo, que vai ser um jogo decisivo". O time encara o Vasco, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A escalação vai ser definida momentos antes da partida, já que o time não vai treinar. A delegação chegou de viagem na noite de sexta-feira e seguiu para um hotel de Salvador, onde fica concentrada até a partida.

A única dúvida de Cristóvão Borges, porém, parece estar no meio de campo entre os volantes Fabrício Lusa e Diones.