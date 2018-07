Bahia tentará manter embalo na Fonte Nova para se afastar do rebaixamento

O Bahia está fora da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro graças a uma vitória no último lance do jogo anterior e que foi bastante contestada. Mas para seguir fora do grupo da degola, o time tricolor precisa passar pelo Coritiba neste sábado, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 26.ª rodada da competição.

+ Roger é afastado no Botafogo para tratar de tumor renal e não joga mais em 2017

No último domingo, o centroavante Rodrigão marcou de pênalti o gol do triunfo por 1 a 0 sobre o Grêmio, em Salvador. A penalidade, no entanto, foi bastante contestada pelos jogadores da equipe adversária e debatido ao longo da semana por jornalistas e especialista do meio.

No lance que gerou a confusão, o lateral-direito Edílson perdeu o equilíbrio, caiu e derrubou o meia-atacante argentino Allione. O defensor negou o toque, mas o jogador do Bahia afirmou que foi tocado. Por nenhuma das câmeras de televisão deu para ter uma noção exata se houve ou não o toque.

O fato é que os três pontos foram computados a favor do Bahia e levaram a equipe para a 13.ª colocação na tabela de classificação com 30 pontos, a dois de distância da zona de rebaixamento. E a três do Coritiba, o 19.º e penúltimo colocado.

"Não podemos abrir mão de pontuar, ainda mais contra um adversário que está na mesma parte da tabela. Tivemos uma semana muito boa de trabalho, os atletas entenderam a importância de ter a posse e de criar as oportunidades", disse o técnico Preto Casagrande.

O treinador tem apenas um problema para definir a escalação. O lateral-direito Eduardo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e seu primeiro substituto, o zagueiro Éder, tenta se recuperar de uma virose. Caso seja vetado, Everson deve atuar no lado direito.