Bahia terá estádio lotado para se garantir na Série A

SALVADOR - A torcida do Bahia está confiante na vitória do time contra o Náutico, neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no estádio de Pituaçu, em Salvador, pela 37.ª e penúltima rodada, resultado que assegurará a permanência da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. Os torcedores lotaram a arquibancada do Fazendão - o centro de treinamento do clube - no último treino técnico, na sexta-feira, para apoiar os jogadores e esgotaram os 32 mil ingressos para a partida dois dias antes do jogo.

Se vencer, o Bahia não apenas afasta o risco de rebaixamento, como deixa o time pernambucano em perigo de queda para a Série B. A equipe baiana tem 43 pontos, está três à frente do Sport, o primeiro do grupo ameaçado, e dois atrás do Náutico, que ainda pode ser alcançado pelo rival pernambucano, caso perca seus dois jogos restantes - o segundo, contra o próprio Sport.

O técnico do Bahia, Jorginho, tem apenas um desfalque certo para a partida: o lateral-direito Neto, autor do gol que garantiu a vitória sobre a Ponte Preta no último domingo por 1 a 0, que levou o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática. O volante Fabinho deve ser improvisado na posição. Além disso, o zagueiro Danny Morais reclamou de dores musculares e é dúvida para o jogo.