Bahia terá estreia de Mancini contra Figueirense

"Estou animado, o ambiente no clube é ótimo e minha vontade de jogar é muito grande", afirmou Mancini, que tem 31 anos e veio do Atlético-MG, depois de passar muito tempo jogando no futebol italiano.

Além dele, o zagueiro Lucas Fonseca é outro que deve fazer neste domingo a sua primeira partida pelo Bahia, no lugar de Titi, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

As duas estreias devem ser as únicas mudanças que o técnico Paulo Roberto Falcão vai fazer com relação ao time que venceu o Sport por 2 a 1, no último domingo, em Salvador. Foi o primeiro triunfo do Bahia no Campeonato Brasileiro, que o levou aos cinco pontos.