Bahia tropeça no América-MG, só empata e deixa o G-4 da Série B

Próximos na tabela de classificação, Bahia e América-MG fizeram uma partida bastante equilibrada neste sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e o empate por 1 a 1 acabou sendo justo. Cada time dominou um tempo e o jogo terminou quente com as expulsões de Robston, pelo Bahia, e Mancini, pelo América-MG, após forte discussão. O encontro foi válido pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Apesar de não ter conseguido assumir a liderança, pelo menos de forma provisória, o América-MG continuou entre os melhores, na terceira colocação com 35 pontos. Por outro lado, o empate não foi bom para o Bahia, que tem 34 e caiu para a quinta colocação, sendo ultrapassado pelo Sampaio Corrêa, que leva vantagem no número de vitórias: 10 contra 9.

O Bahia dominou a primeira metade do primeiro tempo, criando duas boas chances com Alexandro, e abriu o placar aos 26 minutos. Gustavo Blanco ajeitou e Kieza soltou a bomba, sem chances para João Ricardo. Logo depois, o América-MG conseguiu empatar através de Alison, mas a arbitragem assinalou impedimento do zagueiro. Em vantagem, o time baiano passou a administrar a posse da bola e pouco criou até o intervalo.

O América-MG voltou melhor do intervalo e partiu para cima do time baiano em busca do empate, mas quem quase marcou primeiro foram os donos da casa. Alexandro cabeceou, João Ricardo fez grande defesa e depois dividiu com Kieza no rebote, levando a melhor. Melhor em campo, o time mineiro chegou a igualdade aos 33 minutos. Alison aproveitou cobrança de escanteio de Marcelo Toscano e cabeceou sem chances para o goleiro.

O Bahia volta a campo apenas no próximo sábado contra o Mogi Mirim, às 21 horas, no estádio Romildo Gomes Ferreira, em Mogi Mirim (SP), pela 21.ª rodada. Na sexta-feira, o América-MG recebe o Luverdense, às 19h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 x 1 AMÉRICA-MG

BAHIA - Douglas Pires; Cicinho (Hayner), Robson, Jaílton e Vitor Costa; Wilson Pittoni, Souza, Gustavo Blanco (Tiago Real) e Eduardo (Rômulo); Alexandro e Kieza. Técnico: Sérgio Soares.

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Robertinho, Wesley Matos, Alison e Raul; Lenadro Guerreiro, Rodrigo Souza, Mancini e Tony (André); Marcelo Toscano e Richarlison (Henrique Santos). Técnico: Givanildo Oliveira.

GOLS - Kieza, aos 26 minutos do primeiro tempo; Alison, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Kieza (Bahia); Robertinho, Alison, Richarlison, João Ricardo, Tony e Raul (América-MG).

CARTÕES VERMELHOS - Robson (Bahia); Mancini (América-MG).

ÁRBITRO - Pablo dos Santos Alves (PB).

RENDA - R$ 481.914,50.

PÚBLICO - 18.185 pagantes.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).