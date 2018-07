Bahia vence a Ponte e ganha alívio contra degola O Bahia tentou muito e, aos 36 minutos do segundo tempo, conseguiu abrir o placar vencendo a Ponte Preta por 1 a 0, na tarde desde domingo, no estádio de Pituaçu, em Salvador, pela 36ª Rodada do Brasileirão. Neto recebeu de Helder e colocou no canto direito de Edson Bastos, levantando a torcida tricolor. "Não deu pela qualidade, mas deu pela raça", definiu Souza ao final do jogo, em meio a muita comemoração.