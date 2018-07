Bahia vence a primeira na Fonte Nova e assume 5º lugar

SALVADOR - Vindo de dois empates seguidos, o Bahia venceu o Goiás, por 2 a 1, na noite deste domingo, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Com o placar, o time baiano subiu na tabela de classificação, ficando em quinto lugar, com 16 pontos, e quebrou o tabu de não vencer dentro da nova Arena, inaugurada esse ano. Já o time goiano está na 10ª colocação, com 12 pontos ganhos.

O primeiro gol saiu logo aos 2 minutos do primeiro tempo, quando Anderson Talisca, em ótima jogada, pela direita, invadiu a área e tocou para Marquinhos, que apareceu sozinho e completou para o fundo das redes.

Aos 33 minutos, para alegria da torcida, Marquinhos, de novo, ampliou para 2 a 0 a vantagem do time baiano. Mas, no minuto seguinte, Tiago Mendes surgiu livre na área, diminuindo para o Goiás.

O time visitante ainda buscou o empate nos momentos finais do primeiro tempo, mas Marcelo Lomba posicionou-se melhor e fechou o gol tricolor. No segundo tempo, o time da casa ganhou mais volume de jogo e pressionava ainda mais em campo.

Porém, o Goiás buscava o gol o tempo todo, na tentativa de virar o placar. Um exemplo ocorreu aos 28 minutos, quando Neto Baiano passou para Walter, que chutou rasteiro para o gol de Marcelo Lomba. O goleiro baiano, contudo fez a defesa, evitando o empate.

FICHA TÉCNICA:

BAHIA 2 X 1 GOIÁS

BAHIA - Marcelo Lomba; Madson, Rafael Donato, Titi e Raul; Feijão, Hélder, Anderson Talisca (Rafael Miranda) e Marquinhos Gabriel (Fahel); Wallyson e Fernandão (Obina). Técnico - Cristóvão Borges.

GOIÁS - Renan; Clayton Sales (Dudu Cearense), Ernando, Rodrigo e William Matheus; Amaral, Thiago Mendes, Ramon (Tarta)e Renan Oliveira; Araújo (Neto Baiano) e Walter. Técnico - Enderson Moreira.

GOLS - Marquinhos, aos 2 e aos 33, e Tiago Mendes, aos 34 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Paulo Henrique Godoi Bezerra (SC).

CARTÕES AMARELOS - Feijão, Titi, Dudu Cearense e Obina.

RENDA - R$ 425.980,00.

PÚBLICO - 15.132 pagantes.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).