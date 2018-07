Bahia vence fácil o Paraná e encosta no G4 da Série B

Com o resultado, o Bahia subiu para a sexta colocação, com 31 pontos, a três do G4. Em 2010, ano do acesso, o clube baiano só embalou depois da vitória em cima do próprio Paraná, que, na época, lhe rendeu também o sexto lugar. Uma coincidência para o supersticioso torcedor baiano, que foi em grande número ao estádio, que recebeu mais de 21 mil torcedores, registrando o terceiro melhor público da competição. O clube paranaense, por sua vez, está em baixa, com 26 pontos, perto da zona da degola.

O Paraná foi melhor durante o primeiro tempo e poderia ter surpreendido o Bahia. Logo aos nove minutos, Anderson Uchoa cobrou falta rente à trave de Muriel. O goleiro fez um milagre, na sequência, ao defender o chute de Fernando Karanga, à queima-roupa.

O Bahia cresceu após o susto, adiantou a marcação e foi para a pressão em cima do adversário. Aos 29 minutos, Allano deixou Edigar Junio de frente para o gol. O atacante chutou, mas Marcos caiu para fazer a defesa. Depois foi a vez de Moisés arriscar e mandar na trave.

O segundo tempo foi todo do Bahia. Aos dois minutos, Eduardo cruzou para Edigar Junio, que cabeceou em cima do zagueiro. O próprio atacante ficou com a bola e chutou para o gol. O Paraná sentiu o gol e deu ainda mais espaço para o adversário. Renato Cajá se aproveitou disso e mandou na trave.

A pressão foi tão grande que o time da casa fez o segundo gol aos 13 minutos. Juninho passou pelo zagueiro como quis e chutou sem chances para o goleiro Marcos. Aos 22 minutos, ainda deu tempo para Allano ir às redes. O ex-jogador do Cruzeiro deixou dois marcadores para trás e finalizou de canhota para o gol.

Na próxima rodada, o Bahia enfrenta o Joinville na terça-feira, às 19h15, fora de casa. No mesmo dia e horário, o Paraná recebe o lanterna Sampaio Corrêa, no Durival Britto, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 3 X 0 PARANÁ

BAHIA - Muriel; Eduardo, Jackson, Tiago e Moisés; Luiz Antônio, Juninho (Feijão) e Renato Cajá (Régis); Hernane, Allano (Victor Rangel) e Edigar Junio. Técnico: Guto Ferreira.

PARANÁ - Marcos; Leandro Silva, Leonardo (Pitty), Alisson e Rafael Carioca; Anderson Uchoa, Claudevam e Cristian (Nadson); Válber (Guilherme Queiroz), Robson e Fernando Karanga. Técnico: Marcelo Martelotte.

GOLS - Edigar Junio, aos dois, Juninho, aos 13, e Allano, aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Nielson Nogueira Dias (PE).

CARTÕES AMARELOS - Tiago e Juninho (Bahia); Rafael Carioca, Anderson Uchoa e Fernando Karanga (Paraná).

RENDA - R$ 262.517,50.

PÚBLICO - 20.925 pagantes (21.582 total).

LOCAL - Fonte Nova, em Salvador (BA).