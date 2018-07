Bahia vence Lusa e volta à elite nacional após 7 anos

O Bahia está de volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro depois de sete anos. Diante de um grande público, o time tricolor venceu a Portuguesa por 3 a 0, no Estádio de Pituaçu, em Salvador, e confirmou o acesso com duas rodadas de antecedência na Série B. De quebra, garantiu também o acesso antecipado do Figueirense, que perdeu para o Coritiba por 2 a 1 neste sábado à tarde, mas foi beneficiado pela derrota da Lusa.

Com a vitória em casa, o Bahia chegou aos 65 pontos e abriu nove de vantagem para a própria Portuguesa, primeiro time fora do G-4. O time baiano ainda luta pelo título da competição com o Coritiba, que tem 70 pontos. No entanto, uma vitória dos paranaenses já garante o título.

Por outro lado, a Portuguesa, quinta colocada, com 56 pontos, lutará contra América-MG (59 pontos) e Sport (56) pela última vaga no Brasileiro de 2011. Para manter as chances vivas, precisa vencer o Ipatinga no próximo sábado, no Canindé, e torcer por empate entre América-MG e Sport, que também duelam no sábado, em Sete Lagoas (MG).

Os dois primeiros gols da vitória baiana saíram no primeiro tempo. Aos quatro minutos, Adriano recebeu lançamento de Ávine e tocou na saída de Weverton. Aos 25 minutos, o mesmo Adriano aproveitou sobra de escanteio e chutou de primeira. A bola desviou em Preto Costa e enganou o goleiro da Portuguesa.

Com a vantagem, o Bahia criou outras chances na segunda etapa. Jael teve a melhor delas, quando Adriano sofreu pênalti. Jael bateu no canto direito e Weverton espalmou, salvando a Portuguesa. O time paulista só assustou o gol de Omar aos 13 minutos, em cobrança de falta de Marco Antônio. O goleiro baiano se esticou e espalmou.

Nos acréscimos, aos 47 minutos, o zagueiro Nen fechou a vitória baiana, aproveitando cruzamento vindo da direita.

No próximo sábado, o Bahia enfrenta o Santo André, novamente em Salvador. O time paulista joga sua última chance de se salvar do rebaixamento. Enquanto isso, no mesmo dia, a Portuguesa joga contra o Ipatinga, em São Paulo.

BAHIA - 3 - Omar; Ananias, Alison, Nen e Ávine; Fábio Bahia, Marcone, Hélder e Morais; Adriano e Jael. Técnico: Márcio Araújo.

PORTUGUESA - 0 - Weverton; Paulo Sérgio, Maurício, Preto Costa e Romano (Athirson); Ademir Sopa (Marcos Paulo), Glauber, Marco Antônio e Héverton; Fabinho e Dodô (Zé Carlos). Técnico: Sérgio Guedes.

Gols - Adriano, aos 4 e aos 25 minutos do primeiro tempo; Nen, aos 47 minutos do segundo tempo; Árbitro - Leandro Pedro Vuaden (RS); Cartões amarelos - Marcone, Alison, Preto Costa; Renda - Não disponível; Público - 32.157 pagantes; Local - Estádio Pituaçu, em Salvador (BA).