Bahia vence o CRB com gol nos acréscimos e volta ao G4 da Série B

O torcedor do Bahia costuma dizer que quando os problemas apertam, basta chamar Kieza. Na noite desta terça-feira, pela 22.ª rodada da Série B, não foi diferente. Com dois gols e uma assistência do centroavante já nos acréscimos para Gustavo Blanco, o time baiano ganhou do CRB, por 3 a 2, na Fonte Nova, em Salvador e retornou ao G4.

Com o resultado, o Bahia assumiu a quarta colocação, com 38 pontos, um a mais que o Paysandu, quinto colocado. Já o CRB está no meio da classificação, com 28 pontos.

Os desfalques do técnico Mazola Júnior fizeram muita falta ao CRB. O Bahia, ciente disso, desde o minuto inicial apostou nos lançamentos e na velocidade de seus atacantes.

A pressão do time baiano foi grande, mas o gol só saiu em uma jogada irregular. Aos 34 minutos, Hayner levantou a bola para a área e Kieza conseguiu se desvencilhar da marcação e concluir para o fundo das redes. O assistente não percebeu que o camisa 9 estava em posição de impedimento no momento do passe.

Se a situação do CRB já estava complicada, ficou ainda pior no segundo tempo. Logo aos 11 minutos, Maxi Biancucchi acertou um bonito lançamento para Kieza. Desta vez em posição legal, o atacante fintou a marcação e finalizou sem chances de defesa, marcando o seu segundo gol.

A boa vantagem fez com que o Bahia recuasse e o CRB aproveitou para diminuir. Aos 20 minutos, Cañete cobrou o escanteio com perfeição para dentro da área e Josa cabeceou para o fundo do gol.

O time alagoano continuou indo para cima em busca do gol de empate, que só saiu aos 41 minutos. Depois de cruzamento de Pery, Gabriel acertou um bonito chute de primeira que Douglas Pires nada pôde fazer.

Quando tudo caminhava para o empate, novamente apareceu Kieza. O centroavante recebeu o passe e ajeitou para trás para Gustavo Blanco marcar o gol da vitória aos 48 minutos.

Os dois times voltam a campo na próxima sexta-feira. O Bahia vai até Curitiba para enfrentar o Paraná, às 21h30, no Durival de Britto. Já o CRB joga no Rei Pelé, em Maceió, contra o Ceará, às 19 horas. Os jogos serão válidos pela 23.ª rodada.