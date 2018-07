Bahia vence o Figueirense e quebra jejum em casa

Esse era o resultado que o time tricolor buscava, desde o início do campeonato, pois, até então, tinham sido quatro empates e uma derrota, para desespero da torcida. Com o placar deste domingo, o Bahia subiu da 16.ª para a 13.ª posição, com 15 pontos, se afastando da zona de rebaixamento. Já o time catarinense caiu para a décima segunda colocação.

A partida se mostrou equilibrada no primeiro tempo. Embora o Bahia mantivesse mais a posse da bola, cometeu muitos erros de passe, dando ao Figueirense chance de avançar. Nos últimos minutos da etapa, o time visitante pressionou ainda mais o Bahia. Júlio Cesar cruzou na área para Wellington, que chutou forte, mas Marcelo Lomba fez a defesa, levantando a torcida.

Aos 38 minutos, Jobson recebeu pela esquerda, cortou para o meio e chutou. Mas foi a vez de Wilson fazer uma grande defesa, para logo em seguida, aos 42 minutos, o Estádio de Pituaçu explodir de alegria com o gol de Reinaldo, o segundo dele no campeonato. Ávine pegou a sobra da zaga catarinense, arriscou o chute cruzado, Reinado girou e finalizou na rede adversária.

No segundo tempo, a equipe tricolor voltou mais estimulada. Aos 9 minutos, Jobson roubou a bola no meio campo e encaixou um contra ataque, lançando para Reinaldo, que chutou, mas foi para fora. Pouco depois, de novo Jobson recebeu na esquerda, finalizou mal e chutou novamente para fora. Nessa sequência de tentativas para ampliar o placar, Ricardinho fez um grande passe para Ávine, na área, e o lateral, com um toque de cabeça, fez o segundo do Bahia.

Numa bobeira da defesa tricolor, porém, Héber arriscou o chute, Marcelo Lomba espalmou para o lado e Wellington diminuiu a diferença para o Figueirense. Mas o torcedor baiano voltou a sorrir aos 46 minutos, com o gol marcado por Jones.

FICHA TÉCNICA:

Bahia 3 x 1 Figueirense

Bahia - Marcelo Lomba, Marco (Fabinho), Paulo Miranda, Titi e Ávine; Fahel, Marcone, Ricardinho e Carlos Alberto (Gabriel); Jóbson e Reinaldo (Jones). Técnico: Renê Simões.

Figueirense - Wilson; Coutinho, João Paulo, Edson e Juninho; Ygor, Túlio, Wilson Pittoni (Elder) e Elias; Júlio César (Héber) e Aloísio (Wellington). Técnico: Jorginho.

Gols - Reinaldo, aos 42 minutos do primeiro tempo. Ávine, aos 26, Wellingon Souza, aos 39, e Jones, aos 46 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

Cartão Amarelo - Paulo Miranda, Túlio e Jones.

Público - 14 820.

Bilheteria - R$ 294. 525,00.

Local - Estádio de Pituaçu, em Salvador.