Bahia vence o Goiás e respira na luta contra a zona do rebaixamento

O Bahia venceu o Goiás por 1 a 0, na noite deste sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador, em partida válida pela 14.ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time da casa ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento, agora com 13 pontos ganhos. O time chegou ao 17.º lugar, mas ainda neste sábado corre o risco de ser ultrapassado pelo Coritiba, que tem 11 pontos e encara o Fluminense, fora de casa. Já a equipe goiana estacionou nos 20 pontos e no oitavo lugar.

O único gol do jogo, tão festejado pela torcida, foi marcado aos 31 minutos do primeiro tempo, por Fahel, que aproveitou um cruzamento e cabeceou para o fundo da rede, abrindo o placar. O time vinha amargando uma crise motivada por um jejum de dez jogos sem vencer, além de ter sido eliminado da Copa do Brasil.

O JOGO

O Goiás iniciou o jogo no ataque, mas com 15 minutos da partida o Bahia foi crescendo, melhorou a sua presença em campo e na metade do primeiro tempo o jogo já estava equilibrado. O time da casa seguiu apresentando melhor desempenho.

O Goiás tentava, mas não conseguia finalizar, enquanto o Bahia avançava. Aos 37 minutos, Rhayner aproveitou uma sobra e mandou rente ao travessão de Renan, e por pouco a equipe anfitriã não ampliou o placar.

No segundo tempo o Goiás continuou tentando imprimir velocidade, na busca do empate, mas o Bahia mantinha a superioridade e não dava espaço. Aos 24 minutos, Marcelo soltou uma bomba do meio do campo, mas Marcelo Lomba fez uma grande defesa, evitando o gol adversário. Com a derrota, o Goiás perdeu a oportunidade de encostar no G4 da tabela.

O Bahia volta a campo no próximo dia 16, contra o Corinthians, no Itaquerão, e não poderá contar com Roniere e Guilherme Santos, que receberam o terceiro cartão amarelo neste sábado.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 0 GOIÁS

BAHIA - Marcelo Lomba; Roniere, Demerson, Lucas Fonseca, Guilherme Santos; Rafael Miranda, Fahel, Léo Gago e Marcos Aurélio; Rhayner e Kieza. Técnico: Charles Fabian.

GOIÁS - Renan; Moisés, Jackson, Pedro Henrique e Lima; Amaral, Thiago Mendes, Rodrigo e Ramon; Bruno Mineiro e Erik. Técnico: Ricardo Drubscky.

GOL - Fahel, aos 31 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Paulo Henrique Godoy Bezerra (SC).

CARTÕES AMARELOS - Roniere, Guilherme Santos, Pedro Henrique, Bruno Mineiro, Demerson e Rhayner.

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).